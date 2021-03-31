98 % نسبة الحضور في امتحانات مارس بدمياط

أعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء إجراءات امتحانات النقل المجمعة لمرحلة التعليم الأساسي بمدارس المحافظة، وفقا للإجراءات التي أقرتها الوزارة لإجراء امتحانات النقل المجمعة لشهر مارس ٢٠٢١م.وأكد عثمان أنه قد أدى طلاب المرحلة الابتدائية الامتحانات بنسبة حضور ٩٨%، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات بنسبة حضور ٩٧،٤% وطلاب الصف الثاني الإعدادي بنسبة حضور ٩٧،٦%، مضيفا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولم تتلق المديرية أية شكاوى أثناء إجراء الامتحانات.وأشار وكيل الوزارة أنه وجه مديري الإدارات على ضرورة انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول لكل مادة على حده حسب الكتاب الدوري وسرعة استخراج النتائج ومراعاة صالح جميع الطلاب، والتشديد على ما ورد من تعليمات وزارية بشأن إجراء الامتحانات.