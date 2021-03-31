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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي «هربشنت» ببني سويف عن مسجد «سارة المنصوري»: أمنعوا الكارثة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
خلف جابر
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المسافرون على طريق القاهرة أسوان الزراعي، مرورا بمحافظة بني سويف، دائما ما يستوقفهم مسجد صغير أمام قرية "هربشنت" بمركز ببا، وهو مسجد "الوالدة سارة المنصوري" حيث مأذنه العالية وقبته التي تستدعي في المخيلة مسجد قبة الصخرة وقلاع مدن الهند الساحرة، متسائلين عن سر وجود المسجد الجميل في تلك القرية البسيطة، حتى أضحى سبب شهرة القرية ومصدر فخر أبنائها، غير أنهم ومنذ أيام اكتشفوا خطرا يهدد بانهيار المسجد، وبالتالي حياة المصلين.

البداية يحكيها، وليد فايز، أحد أبناء قرية هربشنت، في تصريحات لـ"الدستور"، قائلا إنهم اكتشفوا منذ أيام تأكل العمدان الخرسانية الحاملة لمآذن المسجد، وأيضا تأكل السلم الخرسانية وظهور الأسياخ الحديدية وقد أكلها الصدأ، مما يهدد بانهيار المآذن وسلم المسجد، مضيفا أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا من أهل الأخير والجهات المسؤولة قبل وقوع الكارثة.

محمد كامل، مدرس لغة عربية وأحد أبناء القرية، أكد في تصريحاته لـ"الدستور" تزايد الخطورة مع دخول شهر رمضان الكريم، حيث توافد المصلين بأعداد غفيرة على المسجد، مما يمثل حملا إضافيا على العمدان الخرسانية، محذرا بوقوع كارث، وداعيا وزارة الأوقاف للتدخل لإنقاذ المصلين وبيت الله.

أرجع "كامل" سبب تأكل العمدان الخرسانية إلى المياه الجوفية، مشيرا إلى أنهم استدعوا مهندسا للتشاور ووجود حل عاجل له، والذي أكد احتياج الأمر إلى تدخل سريع قبل انهيار المئذنة فوق رؤوس الأهالي، وأن الإنشاءات قد تحتاج إلى 60 ألف جنيه، وهو مبلغ زهيد إذا ما قورن بحياة العشرات من المصلين وأهالي القرية المهددة بالخطر.

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