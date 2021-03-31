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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:23 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 11.75 طن لحوم وكبدة مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 2٫5 طن دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

ضبط 1٫26طن "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة"بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط 41 طن "زيت طعام، سكر حر" معبأة داخل خزانات وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

ضبط 11٫2طن "قمر الدين – تمور – فستق – لوز – جوز هند" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (10 طن "سمسم،ملح" معبأة داخل أجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصة الطبيعية مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية؛ لإستيلائه على مبلغ 2٫127٫277 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط مالك محل بدال تموينى، بمحافظة الجيزة بحوزته 1٫2 طن سكر، 300 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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