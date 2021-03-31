4 أشهر.. واشنطن تُمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة من إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تمديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة من إيران، 4 أشهر، وفقًا لقناة "العربية".وفي يناير الماضى، أفاد مسئول عراقي لوكالة "فرانس برس"، بأن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.وأشار المسئول العراقي، إلى أن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدًا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة"، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار فى استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع أبريل.