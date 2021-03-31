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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 أشهر.. واشنطن تُمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة من إيران

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تمديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الطاقة من إيران، 4 أشهر، وفقًا لقناة "العربية".

وفي يناير الماضى، أفاد مسئول عراقي لوكالة "فرانس برس"، بأن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.

وأشار المسئول العراقي، إلى أن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدًا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة"، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار فى استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع أبريل.

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