البرلمان العربي يتضامن مع مصر والسودان لحل أزمة سد النهضة

أعلن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع مصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.كما شدد البرلمان العربي في بيان له على ضرورة مراعاة مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، مشددًا على أن مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.ورفض البرلمان العربي أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، ويطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، مطالبًا إثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.