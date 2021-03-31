سوريا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة فى دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" أوضحت الوزارة أن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصي عيسى انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.