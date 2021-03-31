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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة فى دمشق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:42 ص
انفجار قنبلة فى دمشق
انفجار قنبلة فى دمشق
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" أوضحت الوزارة أن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصي عيسى انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".

وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

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