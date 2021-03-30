التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براج ومصرع شخصين

أكدت المتحدثة باسم شرطة براج ميكايلا ريختروفا، أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براج، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها.وقالت المتحدثة بحسب ما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية: «المروحية من طراز «هيلي-سبورت سي إتش-77 رانابوت"، وهوت من ارتفاع حوالي 90 مترًا، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها».وأضافت: «أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن»، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براج، وأنه لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن.