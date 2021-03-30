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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف طما ينعى القمص فيلمون سمعان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:03 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
تريزة شنودة
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نعى الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة الراحل القمص فيلمون القمص سمعان راعي كنيسة القديس مارجرجس بالسوالم طهطا.

وأشار نيافته في رسالة النعي قائلًا "نطلب العزاء من فم نيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، في رحيل الأب الفاضل القمص فليمون القمص سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالسوالم، التابعة لإيبارشية طهطا وجهينة، ونلتمس من الله عزاءً سمائيًا لمجمع كهنة الإيبارشية ولأسرته وكل محبيه".

ويعتبر القمص الراحل فيلمون سمعان من شيوخ كهنة إيبارشية طهطا، وقد ولد يوم ١٨ مارس ١٩٤٨ وسيم كاهنًا يوم ١٤ ديسمبر ١٩٧٥ ونال رتبة القمصية يوم ٣٠ اغسطس عام ٢٠١٠.

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