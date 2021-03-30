ورشة تدريبية لشباب الدارسين بالخارج عبر تقنية زووم

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أعلن مركز وزارة الهجرة للحوار الثلاثاء، تنظيم ورشة تدريبية لأعضاءه؛ للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي عبر تقنية زووم حيث قدمت الورشة سامية عايش، الصحفية والمدربة في الصحافة الرقمية.تضمنت الورشة نصائح ومهارات مختلفة للبحث، أبرزها:- البحث عبر «جوجل» والمحركات البديلة والمتخصصة في مجالات محددة- البحث عن الصور، وتفعيل «تنبيهات جوجل» لتلقى رسائل بالنتائج الجديدة للموضوع المطلوب- كيفية الوصول للمعلومات في الأوراق البحثية وقوائم البيانات- الوصول لأرشيف الإنترنت والنسخ القديمة من المواقع الإليكترونيةوناشد المركز شباب الدارسين بالخارج بالانضمام للمشاركة في التدريبات المستقبلية وجميع أنشطة المركز والتسجيل عبرويعد مركز الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، الأول من نوعه في مصر والمنطقة لربط الشباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم ومشاركتهم في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا.ويعمل المركز على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.