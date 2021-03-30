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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 أطنان مهمات خاصة بالسكة الحديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:58 م
ضبط 3 أشخاص
ضبط 3 أشخاص
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص أحدهم يعمل بهيئة السكة الحديد وبحوزتهم كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد زنة نحو 3 أطنان محملة على سيارة قيادة أحدهم أثناء خروجهم من إحدى الورش.

بمواجهة قائد السيارة، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه يعمل وأحد المتهمين بإحدى الشركات المتعاقدة لرفع المخلفات داخل المنشأت التابعة لهيئة السكة الحديد، وأنه حال تواجده وباقى المتهمين بالورش لرفع بعض المخلفات قاموا بتحميل تلك المهمات تمهيدًا لإخراجها من الورش وبيعها للتربح من ثمنها، وأن دور المتهم الذي يعمل بالهيئة يتمثل فى تسهيل عملية خروج المسروقات نظير الحصول على مبلغ مالى، وبمواجهة الآخران أيدا ما جاء بأقواله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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