ننشر نص خطاب اتحاد الصناعات لـ«التموين» بشأن توريد الأرز (صور)

حصلت "الدستور" على نسخة من خطاب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد الأرز.وبين الخطاب، أنه اشتمل على عرض توريد 10 آلاف طن بأمر مباشر بسعر 6200 للطن على أن يباع بسعر 6500 على ألا يزيد جملة الخصم عن 1٪ قيمة الضريية مساهمة من شعبة الأرز من غرفة صناعة الحبوب بمناسبة شهر رمضان.