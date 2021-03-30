اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

يسعى مسئولو اتحاد الكرة لإنهاء أزمة مصطفي محمد مهاجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق جالطة سراي التركي، بعدما تم إيقافه في مطار القاهرة ومنعه من السفر بسبب التجنيد.

ويبذل أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، جهودا مكثفة لإنهاء أزمة اللاعب الذي يسعي للسفر إلي تركيا، بعدما واجه بعض الأخطاء الإدارية الخاصة بسفره داخل المطار، والتي تسببت في تأخير سفره، من أجل الانتظام في تدريبات فريقه، بعد مشاركته مع منتخب مصر، في مباراتي كينيا وجزر القمر.



