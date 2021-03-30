فلسطين: لجنة لقاحات كورونا تشكلت من منطلق الشفافية والمسئولية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إن لجنة لقاحات كورونا تشكلت من منطلق الشفافية والمسئولية تجاه المواطن الفلسطيني، مؤكدة أن الوزارة تقبل الانتقادات والملاحظات، ومناشدة بتحييد القطاع الصحي عن ملف الانتخابات، وعدم استخدامه في الدعاية الانتخابية.وأوضحت الوزيرة- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن اللجنة مُكلّفة بالإشراف على توزيع اللقاحات في مراكز التطعيم والفئات المستهدفة، واعتماد وتحديد الفئات المستهدفة استنادًا إلى الوضع الوبائي والتوصيات الفنية من قبل الجهات ذات العلاقة.وأضافت الكيلة أن اللجنة تضم في عضويتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الأهلية، وممثلا عن منظمة الصحة العالمية، وممثلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، وممثلا عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وخبراء ومختصين من خارج وزارة الصحة ومن داخلها.بدوره، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أن جميع مؤسسات المجتمع المدني تقدر جهود وزارة الصحة الفلسطينية في الحفاظ على القطاع الصحي بكافة مكوناته، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، وفي ظل الإمكانيات المحدودة، مشيدًا بقرار وزيرة الصحة الفلسطينية تشكيل لجنة تضم قطاعات مختلفة من المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى المؤسسات الدولية لمتابعة ملف توزيع اللقاحات.