رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: لجنة لقاحات كورونا تشكلت من منطلق الشفافية والمسئولية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:11 م
مي الكيلة
مي الكيلة
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إن لجنة لقاحات كورونا تشكلت من منطلق الشفافية والمسئولية تجاه المواطن الفلسطيني، مؤكدة أن الوزارة تقبل الانتقادات والملاحظات، ومناشدة بتحييد القطاع الصحي عن ملف الانتخابات، وعدم استخدامه في الدعاية الانتخابية.

وأوضحت الوزيرة- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن اللجنة مُكلّفة بالإشراف على توزيع اللقاحات في مراكز التطعيم والفئات المستهدفة، واعتماد وتحديد الفئات المستهدفة استنادًا إلى الوضع الوبائي والتوصيات الفنية من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأضافت الكيلة أن اللجنة تضم في عضويتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الأهلية، وممثلا عن منظمة الصحة العالمية، وممثلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، وممثلا عن وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وخبراء ومختصين من خارج وزارة الصحة ومن داخلها.

بدوره، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أن جميع مؤسسات المجتمع المدني تقدر جهود وزارة الصحة الفلسطينية في الحفاظ على القطاع الصحي بكافة مكوناته، خصوصًا في ظل جائحة كورونا، وفي ظل الإمكانيات المحدودة، مشيدًا بقرار وزيرة الصحة الفلسطينية تشكيل لجنة تضم قطاعات مختلفة من المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى المؤسسات الدولية لمتابعة ملف توزيع اللقاحات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

السيسى: حضورنا اليوم لقناة السويس رسالة واضحة للعالم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه


الصور

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

التشكيلية سمر كامل تشارك في معرض فنون العالم بدبي

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»

الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021