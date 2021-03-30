نقيب المحامين: وزارة العدل وردت 9 ملايين جنيه من أتعاب المحاماة

أعلن نقيب نقيب المحامين، رجائي عطية، أن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة اليوم الثلاثاء، مبلغ وقدره «8،818،766.69» جنيهًا مصريًا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة.وجاء نص الإعلان..أحبائي الأعزاء المحاميات والمحامين، يسرني أن أخبركم بأنه قد وصلني الآن من وزارة العدل نحو 9 ملايين جنيه والرقم تحديدًا (8،818،766.69) من أتعاب المحاماة.ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى الأستاذ المستشار الجليل أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل؛ لسرعة تلبيته لطلبي، وتحويل المبلغ الينا، والشكر موصول أيضًا للأستاذ المستشار الجليل وزير العدل.أرق تحياتي وأطيب تمنياتي لكافة الزملاء من المحاميات والمحامين.رجائي عطيةنقيب المحامينرئيس اتحاد المحامين العرب