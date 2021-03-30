نقيب المحامين: وزارة العدل وردت 9 ملايين جنيه من أتعاب المحاماة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:32 م
سيد علىطباعة
أعلن نقيب نقيب المحامين، رجائي عطية، أن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة اليوم الثلاثاء، مبلغ وقدره «8،818،766.69» جنيهًا مصريًا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة.
وجاء نص الإعلان..
أحبائي الأعزاء المحاميات والمحامين، يسرني أن أخبركم بأنه قد وصلني الآن من وزارة العدل نحو 9 ملايين جنيه والرقم تحديدًا (8،818،766.69) من أتعاب المحاماة.
ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى الأستاذ المستشار الجليل أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل؛ لسرعة تلبيته لطلبي، وتحويل المبلغ الينا، والشكر موصول أيضًا للأستاذ المستشار الجليل وزير العدل.
أرق تحياتي وأطيب تمنياتي لكافة الزملاء من المحاميات والمحامين.
رجائي عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
وجاء نص الإعلان..
أحبائي الأعزاء المحاميات والمحامين، يسرني أن أخبركم بأنه قد وصلني الآن من وزارة العدل نحو 9 ملايين جنيه والرقم تحديدًا (8،818،766.69) من أتعاب المحاماة.
ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى الأستاذ المستشار الجليل أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل؛ لسرعة تلبيته لطلبي، وتحويل المبلغ الينا، والشكر موصول أيضًا للأستاذ المستشار الجليل وزير العدل.
أرق تحياتي وأطيب تمنياتي لكافة الزملاء من المحاميات والمحامين.
رجائي عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب