لخلافات زوجية.. انتحار ربة منزل بحبة غلة سامة في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار بقرية "بلجاي" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال مما أدى لوفاتها لمرورها بحاله نفسية سيئة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى طلخا المركزي بوصول: المدعوة " فيفي.ج.ع.د" ۲۸ عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية " بلجاي " دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر، وكذا جرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالقدمين واليدين (إدعاء تناول مادة سامة وتعدي) وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقها المدعو "عبد الحي.ج.ع.د " ۳۷ عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بتناول شقيقته قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات زوجية بين شقيقته وزوجها وتعديه عليها بالضرب بتاريخ أمس مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها وأضاف بأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر مسبقة.وبسؤال نجلة عم المتوفية " نيفين.ج. ع. د " ۲۸ عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية أیدت ذات المضمون، وأضافت أنها أخبرتها قبل إصابتها باعتزامها تناول القرص الكيماوي المشار إليه لذات السبب.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوج ويدعى "احمد ال. أ.م " ٣٥ عاما، مندوب مبيعات، ومقيم بذات القرية وبمواجهته بأقوال شقيق المتوفية أقر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قام على إثرها بالتعدي على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، إلا أن وفاتها نتيجة تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۱۱۹ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.