محافظ البنك المركزي وسفير كوريا الجنوبية يبحثان سبل التعاون الاقتصادي

التقى السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري؛ لبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين ومناقشة تطورات الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.وأشار السفير الكوري إلى النمو الاقتصادى الذى حققه البلدين على الرغم من تداعيات الوباء العالمي بفضل الجهود الحثيثة التى تتخذها الحكومة في مصر وكوريا وصمود الشعبين، حسبما أفاد بيان السفارة.كما ناقش السفير ومحافظ البنك المركزى سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والالكترونيات والسكة الحديد وغيرها، واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية واستراتيجية للشركات الكورية وأكدا أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصري لتكون مركز أقليمى لنشاطهم فى المنطقة.