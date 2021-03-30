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محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقييد التصويت المباشر وفقًا للقواعد الانتخابية الجديدة في هونج كونج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:29 م
الانتخابية في هونج
الانتخابية في هونج كونج
وكالات
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لن يكون للناخبين رأي كبير في تشكيل الهيئات التشريعية في هونج كونج بعد التغيرات في النظام الانتخابي بالمدينة التي تم الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يومين من المشاورات في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ببكين.

وصوتت اللجنة بأغلبية لصالح تخفيض عدد المقاعد التي يختارها الناخبون العاديون إلى 20 مقعدا، وهذا العدد يعد أقل بواقع 15 مقعدا مقارنة بـ35 مقعدا التي كان ينتخب من يشغلها الناخبون العاديون ليشكلوا نصف المجلس التشريعي في هونج كونج الذي يتألف من 70 مقعدا.

وكان النصف الأخر من المقاعد يشغلها أفراد يختارهم أصحاب المهن و" جماعات المصالح"، ومعظمهم يؤيدون الحكومة المؤيدة لبكين.

ووفقا للتعديل الانتخابي الجديد، سوف يتم تقسيم 90 مقعدا في المجلس التشريعي لهونج كونج كما يلي: 20 سيتم انتخابهم عبر التصويت العام و30 ينتخبهم أصحاب المهن وجماعات المصالح الذين يدعمون الحكومة و40 سوف تنتخبهم لجنة إنتخابية موالية لبكين تتألف من 1500 فرد، والتي سوف نتنخب
الرئيس التنفيذي للمدينة.

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