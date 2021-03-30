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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة مسلسل ضل راجل لـ ياسر جلال وقنوات عرضه في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:48 م
مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل
دعاء عبد المقصود
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ينشغل الجمهور حاليا بقصص الأعمال الرمضانية وقنوات عرضها ونقدم لمتابعي الدستور خلال هذا التقرير قصة واحداث مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والذي يواصل نجاحاته في الدراما التليفزيونية عاما بعد عام.

ويعد مسلسل "ضل راجل" من المسلسلات الهامة ذات الإنتاجية الضخمة التي تراهن عليها الشركة المتحدة في الاستحواذ على نسبة مشاهدة مرتفعة خلال الموسم الرمضاني نظرا للحبكة الدرامية المتميزة التي يقدمها العمل.

قصة وأحداث مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال

يبحث عشاق الفنان ياسر جلال عن قصة وأحداث مسلسل "ضل راجل"، بشكل مستمر.

وتشهد قصة مسلسل "ضل راجل" التي تنتمي إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

حيث يظهر الفنان ياسر جلال ضمن أحداث المسلسل في دور مدرس موسيقى ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها وهو متزوج من الفنانة نرمين الفقى ضمن الأحداث وتتعرض ابنته التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رنا رئيس لحادث اعتداء وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني مما يعرضه لعدد من المشاكل ويدخل السجن كما يحاول تصحيح نظرة أهل منطقته لابنته بعد تعرضها لهذا الاعتداء وتقوم الفنانة نور بدور الطبيبة التي تعالج ابنته.

أبطال ونجوم مسلسل ضل راجل في رمضان

مسلسل ضل راجل، يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم الي جانب الفنان ياسر جلال، حيث يشارك في البطولة كل من الفنانة اللبنانية نور، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة أميرة العايدي، والفنان محمود عبدالمغني، والفنان أحمد حلاوة،و الفنان خالد أنور، والفنانة الشابة رنا رئيس والفنانة القديرة إنعام سالوسة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، في أول تعاون بينهم وبين الفنان ياسر جلال في رمضان.

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قنوات عرض مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال

يعرض مسلسل "ضل راجل" بشكل حصري على شبكة قنوات الحياة بالإضافة إلى شبكة قنوات mbc وart وقناة دبي كما يعرض على قناة MBC عراق بالإضافة إلى منصتي Shahid VIP watch it.

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