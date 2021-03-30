للتوعية القانونية.. «شمال الدقهلية» تعقد تناقش «المحاماة تحديات وصعاب»

أعلنت "نقابة محاميي شمال الدقهلية" عن عقد سلسلة دورية من المؤتمرات واللقاءات العامة للمحامين بصفة دورية، في إطار سياسة نشر التوعية القانونية وزيادة التلاقي والترابط بين السادة المحامين.وقال أحمد فتحي، عضو مجلس شمال الدقهلية ـ منسق عام المؤتمر ـ إن المؤتمر الأول الذي ستعقده النقابة الفرعية سيكون تحت عنوان "المحاماة تحديات وصعاب"، ويعقد بمقر النقابة الفرعية بمدينة دكرنس؛ يوم الأربعاء 6 أبريل المقبل.وأضاف عضو الفرعية، أن المؤتمر يحاضر فيه عددٍ من شيوخ المحاماة بشمال الدقهلية، منوهًا إلى أن المؤتمر سيكون بمشاركة اتحادات شباب محاميي شمال الدقهلية متمثلة في "شربين ـ دكرنس ـ ميت سلسيل"؛ على أن تكون تلك الاتحادات مسئولة عن عملية التنظيم.وأكد أن المؤتمر سيكون بطابعٍ شبابي خالص؛ لكي يؤدي هدفه المنشود، مشيرًا إلى أنه في نهاية المؤتمر سيتم توزيع شهادات التقدير على السادة المشاركين بالمؤتمر.