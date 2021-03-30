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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1870 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:11 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس، بجانب 6 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 213 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضًا.

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