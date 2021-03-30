التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو السعودية.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، قال التحالف، نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.وأضاف، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.فيما أكد على اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين في جازان.