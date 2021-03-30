تغير اسم لقاح أسترازينيكا إلى «فاكسيفريا»

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي المضاد لفيروس كورونا المستجد، أصبح يحمل اسمًا جديدًا وهو "فاكسيفريا".وأشارت بوابة وكالة المنتجات الصحية السويدية إلى أن هذا الأمر لن يحمل في طياته أي تغييرات أخرى، ولكن يجب أن يكون المتخصصون في التطعيم على دراية بإعادة التسمية، بحيث لا تبدو معلومات المنتج والتسمية والتعبئة والتغليف مختلفة.ويأتي تغيير اسم اللقاح على خلفية تقارير تحدثت في مارس عن مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص الذين تحصنوا به، حيث تم تشخيص إصابة شخص في النمسا بتجلط الدم المتعدد وتوفي بعد عشرة أيام من تلقي الجرعة الأولى من هذا اللقاح.