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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو اعتداء أب على ابنه في الدقهلية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:54 ص
فيديو اعتداء أب على
فيديو اعتداء أب على ابنه في الدقهلية
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدى على نجله وإحداث إصابات به.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدى على نجله وإحداث إصابات به وحروق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بدائرة المركز بوصول أحد الأطفال سن ثلاث سنوات مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

بسؤال والد الطفل المشار إليه - عامل - قرر بسقوط نجله من على سلم المنزل حال لهوه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بذلك وباستدعاء والدة الطفل - ربة منزل-.

بمواجهتها بمقطع الفيديو، اتهمت زوجها والد الطفل بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عقب حدوث خلافات أسرية بينهما وقيامه بطردها من المسكن والاحتفاظ بالطفل صحبته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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