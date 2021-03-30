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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد القرار الأمريكي.. حلف «الناتو» يعتزم توسيع دوره في العراق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:40 ص
الناتو
الناتو
منار أحمد
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يعتزم حلف الناتو، توسيع دوره في العراق، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص دورها في البلاد، حسبما أكد موقع "وور أون روكيز".

ونقل الموقع الأمريكي، عن المحلل الامني والستراتيجي السابق لدى الحلف باولو نابوليتانو قوله، إنه "رغم تجديد الولايات المتحدة دعمها للحلف، فانه يبدو على الادارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن انه ما يزال متجها نحو تقليص الدور الاميركي في العراق"

وأضاف المحلل السابق، أن "الدول الاوروبية الحليفة ضمن الناتو ستدعوا إلى دور أكبر في وقت تسعى الولايات المتحدة لتقليص قواتها هناك".

وتابع "توسع نطاق المهمة سيعرض على الناتو فرصة لتقييم دوره المحدود في الشرق الاوسط وكذلك قدرته على تحقيق نتائج فعالة في إصلاح القطاع الأمني في مثل هكذا بيئة ذات استقطاب امني وسياسي".

ولفت إلى المحلل الأمني، إلى أن "المهمة مقدر لها ان تنجح فقط في حال تمويلها من قبل الدول الاعضاء في التحالف وانخراطها العميق البناء مع الجانب العراقي".

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