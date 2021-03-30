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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تستعد لعقد أول امتحان تجريبي للثانوية العامة والجدول خلال أيام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد أول امتحان تجريبي للصف الثالث الثانوي العام، المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

أول امتحان تجريبي للثانوية العامة

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه جاري وضع بنوك الأسئلة الخاصة بالامتحان التجريبي وفقا لنظام التعليم الجديد المعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين لطلاب الثانوية العامة.

وشددت المصادر أنه جاري وضع جدول الامتحانات للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت المصادر، أن الهدف من الامتحانات التجريبي تدريب الطلاب على شكل وطبيعة الأسئلة، لافتا الي انه سيتم عقده بالمدرسة لتجريب شبكات الإنترنت، للوقوف على الأزمات التي تعوق العملية الامتحانية الإلكترونية قبل الامتحان النهائي.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة فى أشهر أبريل ومايو ويونيو بدون درجات، قبل عقد الامتحان الأساسى فى يوليو 2021.

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