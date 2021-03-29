



رابط نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 لشهر مارس

حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل طلاب الصف الثاني الاعدادي وضعت نماذج استرشادية للامتحانات النهائية عبر بوابة التعليم المصري من خلال هذا الرابط ( من هنا ) خاصة مع تطبيق نظام التعليم عن بعد الذي ابتكرته الوزارة خصيصا لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال الآونة الأخيرة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 والذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم





خطوات الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات الإلكترونية

يستطيع طلاب الصف الثاني الاعدادي الحصول على نماذج الامتحانات الاسترشادية لشهر مارس بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة التعليم المصري من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على أيقونة تحميل الامتحانات الاسترشادية





اختيار المرحلة الدراسية المراد تحميل امتحاناتها





اختيار القرفة الدراسية المراد تحميل امتحاناتها الاسترشادية





الضغط على كلمة تحميل





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الامتحانات الاسترشادية ورفع غياب الطلاب بالمدارس





طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021 لشهر مارس عبر موقع بوابة التعليم المصري وذلك لتدريب الطلاب على الامتحانات النهائية خلال الفصل الدراسي الثاني خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع غياب الطلاب بالمدارس وجعل الحضور اختياريا للراغبين في تلقي المناهج الدراسية عبر مدرسين المواد بالمدارس و تطبيق نظام التعليم عن بعد الذي يعتمد على استنباط المعلومات الدراسية ليس على التلقين والحفظ كما هو معتاد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة





ذاد البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة علىالتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عبر منصة التعليم المصري لتدريب الطلاب لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات رابط الموقع الالكتروني للنماذج الامتحانات النهائية