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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:16 م
خطوات تسجيل الاستمارة
خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية
هبه محمد
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عقب إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني لتسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، وارتفعت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الانترنت وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2021، عن خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة إلكترونية يستطيع من خلالها طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2021 التسجيل في الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة لفترة من كافة المراحل التعليمية وهي ( الابتدائي - الاعدادي الثانوي ) خوفًا على صحة طلابنا والمواطنين من عدوى كورونا القاتل، الذي عاود في الانتشار من جديد أصبح أشد قوة وشراسة عن السابق وأسرع بكثير في التفشي، لذلك تلتزم الوزارة بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتخفيف التكدس في الشوارع والمصالح الحكومية للحد من انتشار عدوى وباء كورونا المستجد.

ونظرًا إلى أهمية الموضوع لدى الجميع من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2021 واستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت في الفترة الأخيرة، لذلك يكشف لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، بناءًا على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

الخطوة الأولى: يقوم طلاب الصف الثالث الثانوي الدخول على الموقع الإلكتروني https:thanwya.emis.gov.eg لبوابة الثانوية العامة.

الخطوة الثانية: ثم يقوم طالب الصف الثالث الثانوي لعام 2021 بتسجيل الكود الخاص به.

الخطوة الثالثة: ثم يبدأ طالب الصف الثالث الثانوي لعام 2021 بكتابة الرقم السري الخاص به.

الخطوة الرابعة: يضغط طالب الصف الثالث الثانوي على خانة طباعة استمارة الثانوية العامة.

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الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بتسجيل كافة بياناته بشكل منظم مع التأكد منها مثل ( الاسم بالكامل - رقم الجلوس - الرقم القومي المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها )، وأخيرًا.. يضغط على خانة الطباعة.

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