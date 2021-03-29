خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر اليوم الاثنين 29-3 (dostor.org)

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بتسجيل كافة بياناته بشكل منظم مع التأكد منها مثل ( الاسم بالكامل - رقم الجلوس - الرقم القومي المكون من 14 رقم - المحافظة التابع لها )، وأخيرًا.. يضغط على خانة الطباعة.