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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط مؤشر «توبكس» الياباني «ونيكي» يربح

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أغلق المؤشر توبكس الياباني على هبوط اليوم الثلاثاء بفعل الأسهم التي أضحت بدون حق في التوزيعات، بينما ارتفع المؤشر نيكي بعدما عاود مستثمرون شراء أسهمه التي سجلت أداء أضعف من توبكس عقب قرار البنك المركزي قصر مشترياته على الصناديق المربوطة بأسهم توبكس.

وفقد توبكس 0.78 بالمئة إلى 1977.86 نقطة، بينما عوض نيكي الخسائر المبكرة ليرتفع 0.16 بالمئة ليغلق على 29432.70 نقطة.

وخسر سهم تويوتا موتور ذو الثقل على المؤشر توبكس 1.22 بالمئة بينما فقد سهم مشغل الهاتف المحمول "كيه.دي.دي.آي" 3.11 بالمئة، في حين قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر مجموعة يونيكلو للملابس وذو الثقل على المؤشر نيكي 3.17 بالمئة.

وتراجع قطاعا المصارف وشركات الوساطة المالية، وسط مخاوف من أن تخسر البنوك العالمية أكثر من ستة مليارات دولار جراء انهيار أرشيجوس كابيتال.

وفقد سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية 0.49 بالمئة ونزل سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة "ميزهو" المالية 0.96 بالمئة لكل منهما.

وخسر سهم "نومورا هولدينجز" 0.66 بالمئة بعدما هوى 16 بالمئة، أمس، عقب تحذير الشركة من احتمال خسارة ملياري دولار في شركة أمريكية تابعة لها.

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