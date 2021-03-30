نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى القبة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، مستشفى القبة؛ وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما مر «فوزي» على المدارس بنطاق الحي؛ لمتابعة سير انتظام لجان الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.