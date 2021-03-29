ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس إريتريا مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.وجرى خلال الاتصال، بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.وتم التأكيد خلال الاتصال على أن هذه المبادرة تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.من جانبه؛ عبر الرئيس الارتيري عن استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة في ما يتطلبه ذلك من تنسيق.