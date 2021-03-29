مجالات إدارة السلامة في ندوة بجمعية مستثمري أكتوبر غدًا

تعقد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، غدًا الثلاثاء، ندوة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور أصحاب المصانع بالمنطقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.تهدف الندوة إلى مناقشة التعرف على مجالات إدارة السلامة والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى الصحة المهنية، لرفع كفاءة أعضاء الجمعية وأصحاب المصانع بالمنطقة، فضلًا عن تمكين المشاركين بالمبادرة من الإلمام بمتطلبات مواصفة الأيزو 45001 وعلاقتها بموضوع السلامة والمهنية.كما تهدف الندوة إلى تطبيق أنظمة إدارة كفاءة السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات، ومناقشة دور التسويق الإلكتروني في تنمية مهارات قطاع التسويق داخل المصانع ومواكباته مع وسائل التواصل الحديثة.