سامح شكرى: اجتماع بغداد بحث حفظ الأمن المائى العربى

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، تطلع القاهرة إلى عقد قمة التعاون الثلاثي في بغداد بين مصر والأردن والعراق والتي تمثل إضافة للعمل العربي المشترك.وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني ببغداد انهم تناولوا خلال الاجتماع الثلاثي اليوم أهمية استمرار العمل من أجل الحفاظ على الأمن المائي العربي سواء فيما يتعلق بمصر إزاء قضية سد النهضة أو احتياجات العراق من المياه.وأكد وزير الخارجية أنه كان هناك توافق في الآراء بشأن جميع القضايا المطروحة وضرورة الحفاظ على الأمن القومي العربي.