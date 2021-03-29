أستاذ أمراض يحذر المصريين من «الفيروس الصامت»

"B"





حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس، أحد المراكز البحثية الرائدة في مجال أمراض الكبد بوزارة التعليم العالي، من فيروس B المعروف بـ«الفيروس الصامت»، الذي يمكن أن يُصيب المريض دون علمه لسنوات طويلة، ولا يكتشف إلا في مراحل متأخرة للإصابة منه.وقال خلال المؤتمر العلمي الذي عقدته إحدى شركات الأدوية لإطلاق عقار جديد لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي"، إن غالبية الإصابات بفيروس "B" تتركز في الفئة العمرية فوق 30 سنة، لأن مواليد ما قبل التسعينيات لم يحصلوا على التطعيم المتاح ضد فيروس، حيث إن هذا التطعيم أصبح إجباريًا منذ عام 1992.