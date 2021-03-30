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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:16 ص
الدواجن
الدواجن
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شهدت أسواق الدواجن ولحوم الطيور استقرار لليوم الثالث على التوالي وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصري، وبحسب أخر التطورات لأسعار الدواجن.

وتقدم "الدستور" تقريرًا شاملًا عن سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 30-3-2021، ويضم التقرير كافة أسعار وأنواع الدواجن، وهي «الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر».

ونستعرض لكم تقرير يومي عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، حيث تمثل أسعار الدواجن، اهتمامًا للقارىء المصرى بشكل يومي، على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم التقرير اليومي الشامل لأسعار الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء


لديكم اسعار الدواجن، اليوم، وفقًا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو موضح خلال التقرير التالى:

أسعار الفراخ اليوم


بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 26 إلى 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 33 إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بلغ بين 19 إلى 20 جنيهًا.

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 7 إلى 7.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2 إلى 2.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وصل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.

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أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 34 إلى 35 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 32 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين 31 إلى 32 جنيها.

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