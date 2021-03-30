مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-3-2021

مواعيد القطارات المميزة

مواعيد قطارات إسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 964يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.قطار رقم 307يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.قطار رقم 309يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.قطار رقم 341يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.قطار رقم 389يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.قطار رقم 325ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.قطار رقم 948يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.قطار رقم 1914ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.قطار رقم 331ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.قطار رقم 1202تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.قطار رقم 1109 مكيف ومميزيقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.قطار رقم 909 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.قطار رقم 991 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.قطار رقم 925 مكيفيقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.قطار رقم 27 مميزيتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.قطار رقم 949 مكيف ومميزيقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.قطار رقم 585 مكيف ومميزيتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.قطار رقم 7 مميزيقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.قطار رقم 909 مكيفيقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.قطار رقم 986 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 1:00 م، ويصل الأقصر الساعة 12:00 ص.قطار رقم 990 مكيفيقوم القطار الساعة 4:00 م، ويصل سوهاج 12:00 ص.قطار رقم 88 مكيفيقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.قطار رقم 982 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.قطار رقم 974 مميزيقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.قطار رقم 196 مميزيقوم من القاهرة الساعة 7:10 م، ويصل الواسطي الساعة 8:50 م.