رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:18 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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يقدم «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 30-3-2021، مواعيد القطارات بشكل يومي لكي يتم تيسير وتسهيل ومعرفه المواعيد بشكل بسيط وسريع للمواطنيين.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-3-2021

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 964
يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 307
يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.

قطار رقم 309
يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.

قطار رقم 341
يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.

قطار رقم 389
يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.

قطار رقم 325
ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.

قطار رقم 948
يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914
ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 331
ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.

قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.

قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 1:00 م، ويصل الأقصر الساعة 12:00 ص.

قطار رقم 990 مكيف
يقوم القطار الساعة 4:00 م، ويصل سوهاج 12:00 ص.

قطار رقم 88 مكيف
يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.

قطار رقم 982 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.

قطار رقم 974 مميز
يقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.

قطار رقم 196 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 7:10 م، ويصل الواسطي الساعة 8:50 م.

قد يهمك.. مواقيت الصلاة اليوم

قطار 996 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 م، ويصل أسوان اليوم التالي الساعة 11:30 ص.

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