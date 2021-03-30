مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-3-2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:18 ص
يقدم «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 30-3-2021، مواعيد القطارات بشكل يومي لكي يتم تيسير وتسهيل ومعرفه المواعيد بشكل بسيط وسريع للمواطنيين.
يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.
قطار رقم 307
يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.
قطار رقم 309
يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.
قطار رقم 341
يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.
قطار رقم 389
يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.
قطار رقم 325
ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.
قطار رقم 948
يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.
قطار رقم 1914
ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.
قطار رقم 331
ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.
قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.
قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.
قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.
قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.
قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.
يقوم من القاهرة الساعة 1:00 م، ويصل الأقصر الساعة 12:00 ص.
قطار رقم 990 مكيف
يقوم القطار الساعة 4:00 م، ويصل سوهاج 12:00 ص.
قطار رقم 88 مكيف
يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.
قطار رقم 982 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.
قطار رقم 974 مميز
يقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.
قطار رقم 196 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 7:10 م، ويصل الواسطي الساعة 8:50 م.
مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-3-2021
مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 964
يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.
قطار رقم 307
يتحرك من عين شمس الساعة 10:00 ويصل السويس الساعة 13:20.
قطار رقم 309
يبدأ التحرك من عين شمس الساعة 14:30 ويصل السويس الساعة 17:50.
قطار رقم 341
يقوم القطار الساعة 14:10 من القاهرة ويصل الزقازيق الساعة 16:00.
قطار رقم 389
يبدأ التحرك من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.
قطار رقم 325
ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.
قطار رقم 948
يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.
قطار رقم 1914
ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.
قطار رقم 331
ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.
قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15 وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.
مواعيد قطارات إسكندريةقطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.
قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.
قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.
قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.
قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.
مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 986 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 1:00 م، ويصل الأقصر الساعة 12:00 ص.
قطار رقم 990 مكيف
يقوم القطار الساعة 4:00 م، ويصل سوهاج 12:00 ص.
قطار رقم 88 مكيف
يقوم القطار الساعة 8:00 م، ويصل أسوان الساعة 11:00 ص اليوم التالي.
قطار رقم 982 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 12:00 م، ويصل أسوان الساعة 2:25 ص.
قطار رقم 974 مميز
يقوم من من القاهرة الساعة 5:15 ص، ويصل أسيوط الساعة 12:30 م.
قطار رقم 196 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 7:10 م، ويصل الواسطي الساعة 8:50 م.
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قطار 996 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 م، ويصل أسوان اليوم التالي الساعة 11:30 ص.
قطار 996 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 م، ويصل أسوان اليوم التالي الساعة 11:30 ص.