الشركة المالكة للسفينة الجانحة: استمرار إحراز تقدم في عملية التعويم

في أول تعليق لها على المحاولات المصرية والدولية لتعويم سفينتها الجانحة، أصدرت شركة "إيفر جيفن لاين"، المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس، بيانًا، اليوم الإثنين، أعلنت فيه آخر التطورات بشأن عملية إعادة التعويم.وقالت الشركة، في بيانها، إنه سيتم استمرار إعادة تعويم السفينة بمجرد وصول قاطرات إضافية لإكمال التحريك، وأن عملية التجريف مستمرة في إحراز تقدم"، كما عرضت الشركة فيديو للسفينة الجانحة.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.وتابع: "حركة الملاحة ستستأنف مرة أخرى في القناة، والعمل سيستمر بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل لحل أزمة السفن العالقة".