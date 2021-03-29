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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:23 م
الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي
هبه محمد
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بعد إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021، ارتفعت عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بمحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي 2021 عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية حتى يتمكن الطلاب من التدريب قبل أداء امتحاناتهم، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة الأخيرة بمساندة الطلاب من كافة المراحل التعليمية وهي ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية )، وذلك بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا الخطير، في تعليق الدراسة لفترة خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى كورونا القاتل، الذي عاود من جديد في الانتشار وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في التفشي.

ونظرًا إلى أن عمليات البحث على محركات الانترنت منتشرة بكثرة كبيرة بموقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي 2021، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2021 ومن المقرر أن يكون امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، أما امتحانات الصف السادس الابتدائي سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، وعلى أن تتم اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية وفقًا للتدابير الوقائية والاحترازية المناسبة وفقًا لقرارات الحكومة المصرية والوزارة حفاظًا على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.

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حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021 (dostor.org)

ولقد سهلت وزارة التربية والتعليم الأمر على طلاب المرحلة الابتدائية من خلال النماذج الاسترشادية حتى يتمكن من حل وأداء الامتحانات المباشرة، وذلك بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا الخطير كافة المراكز التعليمة ولم يتمكن الطالب من التدريب على الأسئلة.

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