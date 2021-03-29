موعد موكب المومياوات الملكية.. وأبرز الملوك المنقولين





موعد موكب المومياوات الملكية

حددت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الخميس 3 أبريل المقبل لنقل 22 مومياء ملكية على رأسهم مومياء الملك رمسيس الثاني و الملكة حتشبسوت وتحتمس الأول و سقنن رع من مكان عرضهم الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات في الفسطاط وسط إجراءات صارمة لسلامة المومياوات المنقولة التي تعود إلى عصر الأسر 17 و 18 و 19 و 20 حيث تخرج في صناديق زجاجية على عربات تتزين بالطراز الفرعوني يحيطها فرق أمنية ترتدي ملابس فرعونية وعدد من الخيالة ويتم إطلاق 22 طلقة مدفعية تحيي ملوك مصر العظام.





خط سير موكب المومياوات الملكية

بالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة والآثار يتم نقل 22 مومياء ملكية ليلا يوم الخميس المقبل، وسط تغطية إعلامية كبيرة حيث ينطلق الموكب من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم يتجه الموكب الملكي إلى كورنيش النيل بمصر القديمة وينتهي عند المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط حيث يتم النقل باستخدام عربات تم تصنيعها خصيصا لهذا الحدث العالمي تراعي معايير السلامة العالمية لنقل القطع الأثرية دون إتلافها بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الحاضرين من جميع دول العالم.





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تعرف على أبرز مومياوات الملكية المنقولة إلى الفسطاط

موعد موكب المومياوات الملكية، أصبح حديث العالم كله حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية من ملوك مصر العظام من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط وهم الملك رمسيس الثاني ورمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع و تحتمس الأول والثاني والثالث والرابع والملك سقنن رع والملكة حتشبسوت والملك أمنحوتب الأول والثاني والثالث والملك أحمس والكلمة نفرتاري والكلمة ميريت آمون و سبتاح و مرنبتاح والكلمة تي وسيتي الأول وسيتي الثاني.

يدير الكثير من المواطنين بمختلف دول العالم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلمتابعة الحدث العالمي يتابعه كافة دول العالم حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد النقل وأبرز المومياوات المنقولة ومكان لعرض الجديد و خط سير الموكب الملكي.