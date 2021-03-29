الصحة: نسعى لتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات للمرضى

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمشرف على المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى إلى تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وتوفيرها لهم بكل سهولة ويُسر.وأوضح السبكي أن هذه الخطة تتماشى مع التطورات الهائلة في كافة المجالات، وخاصة المجال الصحي وما شهده من تغيرات سريعة وتطورات هائلة بسبب أزمة كوفيد 19 والتي أظهرت أهمية البحث حول تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا للمرضى، واستخدام كافة وسائل التكنولوجيا في توفير الخدمات والرعاية الصحية عن بٌعد.وأشار إلى أن هذا الارتقاء المستمر في المنشآت الصحية التابعة للهيئة وخدماتها على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية يسهم في أن تصبح مستشفياتها (قبلة الطب في مصر).