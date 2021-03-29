رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وقال المركز في بيان له اليوم الإثنين، إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وأوضح أن أنفاق قناة السويس بعيدة تمامًا عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق، مُشيرةً إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

70% من مرضى كورونا باليونان الشباب

الإمارات: لجنة بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة حريصة على وقاية اللاعبين

هونج كونج تعتزم فتح الشواطئ العامة وحمامات السباحة

مصرع أغنى ملياردير تشيكي في تحطم مروحية بألاسكا

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

تكريم الأمهات المثاليات من نجوم الفن فى ضيافة مديحة حمدى.. الأربعاء

صدر حديثًا.. الثلاثاء بعد العصر لـ نهلة أبو العز

«البوكر» تعلن القائمة القصيرة للرواية العربية غدا

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء