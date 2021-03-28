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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 09:32 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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توضح "الدستور" في تقريرها حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021 حيث تداولت أنباء عن تسريب الامتحان المجمع للصف الأول الإعدادي، المقرر اجراؤه غدا كأول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني.

 حقيقة تسريب امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لما يتردد عن تسريب الامتحانات.

وشدد أن الامتحانات المجمعة الشهرية يتم وضعها في الادارات التعليمية.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، غدًا الاثنين، سيكون بداية امتحانات الشهور بالفصل الدراسي الثاني، بأداء الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات، عن منهج شهر مارس.

وقررت الوزارة، عقد ثلاث امتحانات بمارس وابريل ومايو، لتقيم الطلاب عن منهج الفصل الدراسي الثاني، للصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بنظام امتحانات متعددة التخصصات، حيث يقوم الطالب بالاجابة عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.

ووفقا لجدول الوزارة، ستبدًا أول الامتحانات غدًا الإثنين 29 مارس لصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، يوم الثلاثاء 30 مارس للصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، ويوم الأربعاء 31 مارس للصف السادس الابتدائي.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أول امتحان بالفصل الدراسي الثاني سيكون في منهج الشهر فقط، وفقًا لتوزيع المناهج التي أعلنت عنها الوزارة لأداء الامتحان بشهور مارس وأبريل ومايو، وشددت على اللجان الفنية لواضعى الأسئلة بالالتزام بالمناهج والمقررات المحددة من قبل الوزارة.

وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر إعلان تقييم طلاب سنوات النقل من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بعقد اختبارات شهرية بديلة للامتحانات نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.
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وشدد الوزير، أن سيتم ضم درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لدرجات الترم الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي، لافتًا الى أن من أخفق فى درجات الترم الأول يستطيع التعويض من خلال الامتحانات الثلاثة التى تعقد فى مارس وأبريل ومايو.

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