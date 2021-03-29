سلطنة عمان والصين تؤكدان أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية

أكدت سلطنة عمان والصين اليوم الاثنين، على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات سياسية عقدتها حكومتا سلطنة عمان والصين في العاصمة مسقط، حيث ترأس وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الجانب العمُاني، فيما ترأس الجانب الصيني وانج يي مستشار الدولة ووزير خارجية الصين.وشدد الجانبان على دعمهما لتعزيز الاستثمارات والتبادل السياحي في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية بما يحقق المنافع المتبادلة.ورحّب الجانبان بالدخول في اتفاقية مشتركة بين البلدين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مواطني البلدين الصديقين، واتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.وتناولت الجلسة علاقات التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية الصين في مجموعة من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.