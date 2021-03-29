كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من اجتياح عاصفة ترابية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، اجتياح عاصفة ترابية قادمة من صحراء شمال لصين الداخلية في جميع أنحاء البلاد.ولذلك، حذرت السلطات الكورية الجنوبية، سكان العاصمة سيئول ومعظم أجزاء البلاد، من الغبار الأصفر، وفق لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشارت السلطات بأن كثافة جزيئات الغبار الدقيق، التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، والمعروفة باسم "بي إم 10" (PM 10)، ارتفعت إلى مستوى "سيئ للغاية" في منطقة سيئول وضواحيها وجميع مناطق البلاد تقريبا، حيث أن متوسط تركيز جزئيات الغبار التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر (بي إم 10) بلغ بحلول السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في الساعة، 452 ميكروجراما في سيئول، و681 ميكروجراما في دايجون، و653 ميكروجراما في مدينة سيجونج الإدارية، و522 ميكروجراما في إقليم كانج وون، و421 ميكروجراما في أولسان و401 ميكروغرام في كوانغجو، وفقا لمركز التنبؤ بجودة الهواء التابع للمركز الوطني للبحوث البيئية.ووفقا لتصنيف السلطات المحلية لكثافة جزيئات "بي إم 10"، فإن كانت نسبتها بين صفر و30 ميكروغراما، تعتبر كمستوى "جيد"، فيمل لو بلغت ما بين 31 و80 ميكروغراما فمستواها "طبيعي"، أما بلوغها ما بين 81 و150ميكروغراما، فيدل على مستوى "سيئ"، وأعلى من 151 ميكروغراما يظهر مستوى "سيئ جدا".