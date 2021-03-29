سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين

أسعار الفراخ اليوم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين



أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧ إلى ٧.٢٥ جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه، وسجل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.



أسعار البط اليوم

وصل سعر لحم البط الفرنساوي بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه.



أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيه.

قد يهمك أيضًا: مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 سجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧ إلى ٧.٢٥ جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه، وسجل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.وصل سعر لحم البط الفرنساوي بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه.وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين ٣٤ إلى ٣٥ جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيه.

تقدم 《الدستور》تقريرًا شاملًا عن سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين ٢٩-٣-٢٠٢١، وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وبحسب أخر التطورات لأسعار الدواجن، ويضم التقرير كافة أسعار وأنواع الدواجن، وهي «الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر».ونستعرض لكم تقرير يومي عن أسعار الدواجن بكافة أنواعها، حيث تمثل أسعار الدواجن، اهتمامًا للقارىء المصرى بشكل يومي، على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم التقرير اليومي الشامل لأسعار الدواجن.لديكم اسعار الدواجن، اليوم، وفقًا لأخر تطورات السوق الداجني، كما هو موضح خلال التقرير التالى:بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين ٢٦ إلى ٢٧ جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيهًا، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بلغ بين ١٩ إلى ٢٠ جنيهًا.