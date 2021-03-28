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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن تفاصيل إقامة شعائر رمضان بالحرمين الشريفين

الأحد 28/مارس/2021 - 06:31 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الرئاسة لموسم شهر رمضان المقبل في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد السديس، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد أن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وأن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، والصلاة ستكون خلف المكبرية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وعدّ خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك نتاج عام كامل من التخطيط والدراسة والعمل الدؤوب، مؤكدا حرص الرئاسة على تكثيف الاحترازات وتفعيل الجوانب التقنية وتسهيل المناسك للمعتمرين وللمصلين وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).

وأبرز السديس عدة ملامح للخطة من بينها الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وصلاة العيد، مبينًا أن الرئاسة تهدف إلى تقديم الخدمة إلى المصلين في شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فيروس كورونا، وسيتم تخصيص مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملةً بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية بالكامل.

وقال السديس إن دخول المصلين سيكون من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من تصاريحهم، حيث يلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

كما سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، كما سخرت الرئاسة 4422 موظفا وموظفة لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

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