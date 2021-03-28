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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أطباء باريس يحذرون من عبء كارثي جراء تزايد إصابات كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 03:47 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
منار أحمد
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حذر أطباء باريس، اليوم الأحد، من عبء كارثي جراء تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة العربية.

جاء ذلك بعد أن ارتفع عدد مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة بفرنسا إلى أعلى مستوى له هذا العام مما يزيد من الضغط لفرض قيود جديدة، يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ربما تكون هناك حاجة لها.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت أن 4791 مريضا يعالجون من كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة ارتفاعا من 4766 يوم الجمعة.

واعتبارا من أمس السبت، بات بإمكان الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن كان متاحا فقط لمن هم فوق الـ75 عاما.

وتوجه الراغبون في تلقي اللقاح إلى مراكز التطعيم بعد أن سجلوا أسماءهم في القوائم المخصصة، حيث لا تزيد أعداد اللقاحات عن أعداد المسجلين وذلك لتفادي تخزينها.

وفرضت فرنسا، في 27 فبراير، حجرا صحيا عاما على عدة مناطق منها باريس وضواحيها أملا في كبح تفشي الوباء، كما كثفت السلطات دوريات المراقبة في المواصلات والسكك الحديد.

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