«المحامين العرب» تنظم فعالية يوم الأرض الفلسطيني.. وجائزة 1250 دولار
الأحد 28/مارس/2021 - 02:45 م
سيد علىطباعة
أعلنت الأمانة العامـة لاتحـاد المحامــن الـعـرب، عـن تنظيم فعالية يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس الجاري، في مقر الاتحاد.
وتنظم المحامين العرب بمناسبة هذا اليوم "مسابقة" كتابة بحثية باللغة العربية حول يوم الأرض الفلسطيني، موضحة أنه سيتم تقديم البحث ضمن شكوى إلى لجان حقوق الإنسان في المنظمات الدولية.
وجاءت شروط البحث المقدم كالآتي:
- بجب أن تكون فكرة البحث من تحليلك الشخصي.
- تجنب انتحال أو استخدام أفكار ومعلومات شخص آخر دون الإشارة إلى المصدر.
- يجب أن يرفق بالبحث سيرة ذاتية موجزة (جملة أو جملتين عن المؤلف) تصف الوظيفة الحالية للمؤلف أو الجهة التي يتبعها.
- يجب مراعاة قواعد الكتابة المستقرة في أغلب الدول العربية.
- تتراوح عدد صفحات البحث (من 20 – 25) صفحة.
إعداد ملخص للبحث لا يتجاوز 3 صفحات.
وكشف الاتحاد، أن البحث الفائز سيتحصل على جائزة مقدارها 1250 دولارا، مضيفا: "يرسل على إيميل الاتحاد [email protected] أو يسلم للجنة فلسطين لدى مكتب الأمين العام".
وتنظم المحامين العرب بمناسبة هذا اليوم "مسابقة" كتابة بحثية باللغة العربية حول يوم الأرض الفلسطيني، موضحة أنه سيتم تقديم البحث ضمن شكوى إلى لجان حقوق الإنسان في المنظمات الدولية.
وجاءت شروط البحث المقدم كالآتي:
- بجب أن تكون فكرة البحث من تحليلك الشخصي.
- تجنب انتحال أو استخدام أفكار ومعلومات شخص آخر دون الإشارة إلى المصدر.
- يجب أن يرفق بالبحث سيرة ذاتية موجزة (جملة أو جملتين عن المؤلف) تصف الوظيفة الحالية للمؤلف أو الجهة التي يتبعها.
- يجب مراعاة قواعد الكتابة المستقرة في أغلب الدول العربية.
- تتراوح عدد صفحات البحث (من 20 – 25) صفحة.
إعداد ملخص للبحث لا يتجاوز 3 صفحات.
وكشف الاتحاد، أن البحث الفائز سيتحصل على جائزة مقدارها 1250 دولارا، مضيفا: "يرسل على إيميل الاتحاد [email protected] أو يسلم للجنة فلسطين لدى مكتب الأمين العام".