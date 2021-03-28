تأجيل محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور الجيزة لـ26 أبريل

قررت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 26 أبريل للمرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة وأمانة سر أشرف صلاح.وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض، وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا آخر، واعتدت به عليه وأصابته في يده اليسرى.