الحلو: اتفاق المبادئ يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في السودان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، يجب أن نفتخر بالسودان الذي لا يوجد فيه تمييز على أساس الدين أو العرق وسنضحي بأرواحنا من أجله.من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، إن إعلان المبادئ يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان.وأكد الحلو أن اتفاق المبادئ يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في السودان، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية فى نبأ عاجل قبل قليل.