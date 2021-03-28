المعمل الجنائي يعاين أسباب حريق شب في برج بالمعادي
الأحد 28/مارس/2021 - 12:14 م
نجلاء رفاعيطباعة
انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الأحد، إلى موقع حريق شب في أحد أبراج المعادي على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية.
وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.
نشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا.
وتوجهت ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطرة على الحريق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.
نشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا.
وتوجهت ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطرة على الحريق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.