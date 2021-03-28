المعمل الجنائي يعاين أسباب حريق شب في برج بالمعادي

انتقل فريق من النيابة العامة، اليوم الأحد، إلى موقع حريق شب في أحد أبراج المعادي على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية.وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث، واستدعاء مالك البرج السكني لسماع أقواله في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وإعداد تقرير حول أسباب والخسائر الناجمة عنه.نشب حريق صباح اليوم الأحد، بأحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية العليا.وتوجهت ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم حتى تم السيطرة على الحريق.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.